2020-02-09_INN

9 DE FEBRERO DE 2020 Nº 94 ECOSISTEMA Desde hace tres años, la ciudad que nunca duerme busca consolidarse como una alternativa a Silicon Valley, con una hiperespecialización en el campo de la ciberseguridad y con la apertura esta semana de un nuevo centro internacional lanza el mensaje de que va en serio NuevaYork,farodelaciberseguridad CyberNYC es una iniciativa global de la ciudad de Nueva York, aunque es en Manhattan donde se concentran muchos de sus planes INNOVADORES ENTREVISTA La estrategia de la nueva Informática El Corte Inglés P. 3 INNOVACIÓN EN CLAVE LOCAL Gijón concentrá la I+D en una sola ‘milla’ P. 5 COYUNTURA «Si Europa no actúa rápido será una colonia digital» P. 8 CyberNYC aspira a movilizar 100 millones para crear su tejido innovador ALBERTO IGLESIAS NUEVA YORK (EEUU) E n 1886, el estado francés regaló la archifamosa Es- tatua de la Libertad a la ciudad de Nueva York paraconmemorarelelcentenariode laDeclaraciónde Independencia de losEstadosUnidos.Unfarodeeman- cipaciónydemocraciaqueha ilumi- nado algunos de los momentos más oscuros del sigloXX. Ahora, Nueva Yorkbusaunnuevo faroque les guíe en los inescrutables designios de la transformación digital. La ciudad que nunca duerme parece haberlo encontrado en una arena inusitada: la ciberseguridad. Enelaño2017,elayuntamientode la metrópolis se embarcó en una aventurallamadaCyberNYC.Setra- tadeunaambiciosainiciativa,dotada con30millonesdedólaresdedinero público y que aspira a movilizar un total de100gracias a lacolaboración conempresasprivadas,queoscilaen una triple vertiente: fomentar el ta- lento local en esta tendencia, favore- cerlatransferenciadeconocimiento desde launiversidady conectar toda esta tecnología con las grandesmul- tinacionales radicadas en la Gran Manzana. «Tenemosunojopuestoenel pre- senteyelfuturodeNuevaYork.Que- remos crear puestos de trabajo de calidad para nuestros ciudadanos, atraer a startups a esta urbe y acele- rarlas,conectaralaofertaylademan- da y, en definitiva, crear una base de crecimiento consistente en base a la innovación», explicaWilsonLin, di- rector general y cofundador de Cy- berNYC. Pero, ¿por qué se eligió la ciberseguridadcomopuntadelanza? «Habíaunagranoportunidaddesde el lado comercial como desde el del talento. Los servicios financieros si- guensiendoelnúcleodeNuevaYork y ese es el sector con más gasto en ciberseguridad, solo por detrás del gobiernofederal»,detallaelejecutivo. «Así lo identificamos tras hablar con más de 200 actores con los que dise- ñamosestainiciativa,tantoAdminis- traciones como universidades, star- tupseinversores».Dehecho,elacce- so aWall Street es uno de los incen- tivos con los que la ciudad busca di- ferenciarsedeotrospolosdetracción tecnológica, como Silicon Valley. «Haymuchasaceleradoraseincuba- dorasentodoelmundo,peronohay tantos agentes para escalar a ‘large- stage’. Esa es la propuesta única que tenemos: un acceso inmejorable a fondos y financiación». Lin se muestra especialmente or- gulloso del impacto social que este proyectopuedetenerenmuchosco- lectivos desfavorecidos de Nueva York. «Queremos que veteranos, conductores de Uber o gente que dejó los estudios puedan trabajar en ciberseguridad», explicael directivo. «Estimamos quehay10.000 trabajos sincubrir enciberseguridad, sóloen eláreametropolitanadeNuevaYork. Es una de las categoríasmás difíciles decubrirycreemosquepodemosdar una oportunidad a gente que no la tendría de otromodo». En esa línea, CyberNYC ha Sigue en página 2 Epicentro en el SoHo Aunque Wilson Lin remarca que CyberNYC es una iniciativa que abarca a toda la ciudad, más allá de Manhattan, lo cierto es que el epicentro del proyecto, donde se aglutinarán muchas de sus actividades, está en el multicultural SoHo. Allí, junto al fondo JVP, se ha abierto un centro internacional

