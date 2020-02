2020-02-02_INN

2 DE FEBRERO DE 2020 Nº 93 innovadores.inndux.com A FONDO La gravedad que rediseñará el mundo P. 2 CIENCIA El ‘BrexI+D’ sube a unamontaña rusa a la investigación P. 4 y 5 ANÁLISIS Por qué la industria 4.0 ha dado la espalda al MWC P. 8 INTELIGENCIAARTIFICIAL La tecnología de visión artificial de la catalana AllRead MLT, basada en redes neuronales, identifica las etiquetas de los contenedores aunque estén desenfocadas El proyecto de AllRead MLT en una de las instalaciones de IAG. C ontar contenedores pa- rece fácil, ¿no? Son grandes y pesados, difí- ciles de extraviarse. uando hablamos de millones de unidades que se mueven de una punta a otra del planeta a través de diferentes medios de transporte, el asunto se complica. La joven em- presa catalana AllRead MLT ha dado con la solución gracias a la inteligencia artificial, en concreto, a la visión computacional. Su siste- ma es capaz de leer cualquier eti- queta alfanumérica, aunque esté dañada, en tiemporeal. Internatio- nal Airlines Group (que incluye operadores como British Airways, Iberia o Vueling) ya lo usa para controlar los contenedores. La tecnología es originaria de los doctoresDimosthenisKaratzas,Ma- rçal Rossinyol y Lluís Gómez, del Centro de Visión por Computador delaUniversidadAutónomadeBar- celona(UAB).«Habíandesarrollado unos algoritmos para digitalizar los contadoresdeNaturgy», comentael cofundador y CEO de AllReadMT, Miguel Silva-Constenla, a INNO- VADORES. El sistema eramuy sen- cillo: la app se instalabaenelmóvil y, solo con una foto, se registraba el contador y la facturación se ejecuta- ba de forma inmediata. Los investi- gadores sabían que tenían entre manos una tecnología muy prome- tedora, peronecesitabanayudapara sacarlemás partido. Con esa idea aterrizaron en el programa The Collider, de Mobile World Capital Barcelona, que «co- necta a perfiles del mundo de la El ‘ojo’ que ‘ficha’ el stock de IberiayBritishAirways ciencia con gente de negocios muy experimentada». Y, después, todo fuerodado:lostresdoctoresencon- trarona sumedianaranjaenel pro- pio Silva-Constenla y en Adriaan Landman. «Nos dimos cuenta de que la solución podía trasladarse a otros ecosistemas». Y así nació All- ReadMLT. Las ‘tripas’ de su tecnologíaestán creadas a partir de redes neurona- les.Mediante este aprendizaje pro- fundo ( deep learning ), el sistema es capaz de «aprender de sus errores deformasimilaranuestrocerebro». «Esa es la clave», indica el CEO. ¿Y qué consigue su visión artificial? Detectartextoynúmerosapartirde cualquierimagen,captadaporcual- quier dispositivo, ya sea un móvil, yaseaunacámaradeseguridad.«Ni MARÍA CLIMENT IAG siquierahacefaltaenfocar».Así,esta inteligencia artificial puede identi- ficar desde una matrícula a un có- digo de barras, unQR, números de serie,fechasdecaducidad...«Inclu- so con la foto al revés». Los fundadores deAllReadMLT han detectado que su tecnología presenta un potencial tremendo para el control de las cadenas de suministro. «Todo producto en el mundo tiene una identificación», señala Silva-Constenla. Ellos son capaces de reconocer cualquier có- digo alfanumérico. Eso sí, primero tienen que entrenar al algoritmo para que aprenda la nueva lógica. Hasta ahora, las soluciones de visión por computación en el mer- cado «se han centrado en las cáma- ras, pero no en el software». «Que- remos hacer un sistema agnóstico alhardware»,subraya.«Elhardware cada vez se está convirtiendo más en una commodity ». Además, las grandes empresas aún no han in- corporado los beneficios del deep learning ,soloalgunastartupentodo el mundo se ha atrevido con ello. «Nosotros tenemos una universi- dad detrás, con experiencia detrás de cuatro años», reconoce. Esta ventaja les permite escalar la tecno- logía a otros escenarios y adaptarse «rapidísimamente». Esta velocidad se comprueba en losdistintostrabajosquehanimple- mentado en tiempo récord. Para International Airlines Group, han diseñadounproyectode digitaliza- ción de contenedores aéreos. De esta forma, Iberia, British Airways o Vueling pueden recibir informa- ción inmediata sobre las mercan- cías. Hasta ahora, esta tarea se eje- cutaba «con un sistema que no era capazdeautomatizarloalmáximo». La tecnología de AllRead MLT ha logrado incrementar un 75% la op- timización del proceso. Un sistema que esperar ir extendiendo dentro del grupo. Para el Puerto de Barcelona, por su parte, han creado un proyecto similar. «Gestionan todos los con- tenedores que entran y salen». En este caso, sehancentrado enelmo- vimiento de mercancías por trans- porte ferroviario. «Han apostado por la sostenibilidad y quieren re- ducir el uso de camiones». Actual- mente, ya está funcionando el pilo- to y ahora se encuentran en un proceso de validación para expan- dirlo por todo el puerto. Digitalizar los albaranes a pie de obra Para la compañía de infraestructuras Comsa, AllRead MLT también ha ideado un proyecto piloto que consiste en automatizar la extrac- ción de datos de albaranes. «Tenían un problema a la hora de digitalizar todos los albaranes en papel que llegaban a las obras», comenta el CEO. Alguien se tenía que encar- gar de leerlos uno por uno e introducir en el sistema los datos más relevantes. Una tarea que consumía mucho tiempo y aportaba poco valor añadido a la empresa. Ahora, a través de una foto en una ‘app’, se extrae automática- mente la información que necesitan (IVA, NIF, fecha, proveedor y toneladas métricas) y se digitaliza en tiempo real.

