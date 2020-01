Innovadores

SALUD La tecnología patentada de la catalana Molomics integra la inteligencia humana colectiva con la artificial para acelerar y mejorar la calidad de los compuestos contra esta enfermedad neurodegenerativa Los tres socios fundadores de la empresa Molomics, ubicada en el Parc Científic de Barcelona. M ás de 10 millones de personas afectadas en el mundo y ninguna cura. El objetivo no puede ser más claro: frenar el pár- kinson.Aunquehoyesposiblecon- trolar muchos de sus síntomas con la medicación actual, ninguno es capaz de bloquear su avance. La empresa españolaMolomics ha to- mado la delantera en esta compleja carrera. Tiene dos aliados: la inteli- genciaartificial(IA)ylainteligencia humana, que combina en una pla- taforma única. La Fundación Mi- chael J. Fox, el mayor promotor privadode investigaciónenpárkin- son del mundo, ha respaldado su trabajo. Molomics, ubicada en el Parc CientíficdeBarcelona,naceen2015 de la mano de Jascha Blobel, Gio- vanni Cincilla y Simone Masoni. «Muchas propuestas en párkinson habían fallado en su desarrollo y creímos que, mediante nuestra tec- nología, podíamos marcar la dife- rencia»,destacaBlobelaINNOVA- DORES. ¿Cómo podían estar tan conven- cidos de cumplir con esta misión (casi) imposible? Aunando el cono- cimientodelosexpertosconeldelas máquinas.Suplataforma,segúndes- cribe el CEO, «es como un cíborg». Noenelsentidodelacienciaficción, sino en el de ‘aumentar’ al humano a través de la tecnología. «Nuestra gran diferencia es que permitimos a los especialistas endiseñode fárma- cosmanipulartodaslaspredicciones de la inteligencia artificial hasta dar con lamejor opción», explica. El ‘cíborg’ contraelpárkinson queseducealaMichael J.Fox «LosresultadosquesalendelaIA no tienen que ser perfectos, los es- pecialistas pueden hacerle pregun- tas u otras propuestas para guiarla en la dirección correcta». El huma- no orienta y decide; la máquina calcula. «Las herramientas de pre- dicción pueden ofrecer muchos datos,peroelexpertopuedeevaluar si son buenos o si tienen lógicame- diante nuestra tecnología». Hay más. El sistema se basa en la idea de la inteligencia humana co- lectiva(HCI).«Todoslosespecialis- tas trabajan conectados, saben qué estánhaciendolosdemásentiempo real», comenta Blobel. «Entre ellos, segeneranmásymásideas».Sepro- duceasíun«crecimientoincremen- tal» de la calidad de los proyectos, ya que cada persona que se une a la MARÍA CLIMENT INNOVADORES plataformaaportamásinteligencia. Esta singular forma de combinar e integrar el conocimiento humano con lamáquina es la queMolomics ha protegido bajo patente. Y todo esto, ¿para qué? Los com- puestosdiseñadosconestatecnología presentan«unaltovalor para las em- presas farmacéuticas, ya que tienen más posibilidades de llegar almerca- do y evitar pérdidas de millones de euros». Según Blobel, consiguen au- mentar un 50% el éxito de un candi- datoafármacoenestudiosclínicosde faseII,loquesetraduceenunahorro para la compañía de unos 250millo- nes de euros por cada proyecto. Actualmente, Molomics trabaja enseis proyectos, cuatroencolabo- ración con otras compañías y dos propios, centrados en párkinson. Uno de estos últimos ya ha logrado seducir a la Fundación Michael J. Fox,queestáapoyandosufinancia- ción. «Habíamos hecho unas prue- bas que podrían tener un efecto sobreelgenmásmutadoenpacien- tes de párkinson, el gen Parkin», explica el CEO. «Sabíamos que uno de los intereses principales de la fundación era poder llevar al mer- cado moléculas contra este gen, así que les presentamos el proyecto, les gustó y, al final del día, lo subven- cionaron». La empresa catalana es «uno de los pocos grupos en el mundo» que trabaja en la activación de Parkin usando moléculas pequeñas. Ha logrado dar con un compuesto que «tendría actividad de neuroprotec- tor», lo cual podría frenar la degra- dación del funcionamiento de las neuronas. «Para esta diana, hemos utilizado unmétodo que se basa en la estructura de la proteína y ahí, mediante la IA, nos hemos dado cuenta de cómo se podría influen- ciar en ella para crear un compues- to con la actividad deseada», co- menta Blobel. «El compuesto inte- ractúa con la proteína y es capaz de activarlaparaquemantengasufun- ción neuroprotectora». Las moléculas diseñadas porMo- lomics se han evaluado en el labora- torio de la UniversidadMcGill (Ca- nadá), una referencia en la investiga- ción de Parkin, que ha demostrado sucapacidad.«Elresultadoesbastan- tediferencial,demuestraquefuncio- na», afirma. El plan de Molomics es llegar a los estudios preclínicos en 2021.«Podríamosayudaralamayoría de los pacientes de párkinson». Moléculas contra movimientos involuntarios El segundo proyecto de Molomics contra el párkinson está enfocado a combatir la discinesia, «un trastorno del movimiento». El equipo trabaja en una diana biológica asociada a los efectos no deseados de la dopamina, una sustancia química que actúa como un neurotransmisor y cuyo déficit está relacionado con la enfermedad. La empresa ha descubierto dos nuevas clases de molécu- las que, en ensayos celulares, han confirma- do que tienen el mecanismo de acción esperado. «Presentan mejores propiedades farmacológicas», señala el CEO, quien espera poder hacer pronto los primeros ensayos en sistemas vivos.

