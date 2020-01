Innovadores

5 DE ENERO DE 2020 Nº 90 PERSONAJES ÚNICOS «Contra la manipulación electoral, un tratado global» P. 2 NEUROCIENCIA Qué nos hace más listos que el chimpancé y la IA P. 4 SECTORES ANTE EL RETO DIGITAL Viticultura de precisión para salvar el vino en España P. 6 y 7 innovadores.inndux.com ROBÓTICA El director general de robótica y servicios autónomos de Amazon Web Services (AWS), Roger Barga, defiende el uso de las máquinas para generar conocimiento sobre el negocio Arriba, un almacén de Amazon; abajo, el director general de robótica de AWS, Roger Barga. L os humanos hacen trabajos ylosrobots,tareas».Partien- dodeestabase,RogerBarga defiendeuna funciónsupe- rior de las máquinas en el entorno industrial,más alláde las tareas repe- titivas. «Debemos entender que el robot es un dispositivo generador de datos».Eldirectorgeneralderobótica y servicios autónomos de Amazon WebServices(AWS)reivindicasuuso para «descubrir conocimiento sobre el negocio». Barga es el responsable de un área relativamente nueva en AWS. Tras conquistarconsu cloud amediomun- do, lacompañíadeAmazonhadado el salto a otros servicios que comple- mentan suoferta en lanube, desde la inteligencia artificial o el internet de las cosashasta la computacióncuán- tica. La robótica no podía pasar de- sapercibida, pero ¿por dónde empe- zar? «Hablando con los usuarios». «Preguntamos a cientos de clientes que estaban construyendo robots en qué gastaban el tiempo y nos dimos cuenta de que invertíanmucho sim- plemente en empezar, en conseguir un buen software que funcionase en elrobot»,explicaeldirectivoaINNO- VADORES en el eventoReinvent de AWS en Las Vegas. «Incluso, al final, cuandoelrobotentraenproducción, nosabíancómomonitorizarlo,cómo gestionarlo». Con esa información, AWSconstruyósuprimersoftwarede robótica hace un año, RoboMaker. El interés del gigante tecnológico por estecampode investigación llega trasla«convergencia»deunaseriede factoresineludibles.Primero,lacaída delcostedelhardwarepararobotdu- El porquédel robot: de tareas repetitivas aobtener valor rante los últimos 30 años. «El lídar, queayudaalrobotaentenderquéhay asualrededor,costaba75.000dólares hace 10 años; hoy, menos de 1.000», apuntaBarga.Aestosesumaelincre- mento del coste de la mano de obra. Pero no todo sonmotivos económi- cos,tambiénexistencambiossociales. El mejor ejemplo es el de Japón, que está viendo cómo envejece su pobla- ciónycómolosjóvenesestándejando las zonas rurales en masa para vivir en las zonas urbanas. Este auge también se ha visto ace- leradoporelavancedeotrastecnolo- gías, como es el casodel cloud . «Creo que lanube es una de las herramien- tas más potentes a las que un robot tieneacceso»,destacaelexperto.¿Por qué?«Nadiepuedepermitirseañadir acada robot unnuevohardwareque MARÍA CLIMENT LAS VEGAS (EEUU) INNOVADORES permita el reconocimiento del len- guaje, generación de voz o machine learning , pero sí se puede mover ese proceso a la nube», explica. El impactode lanube en la robóti- caestalqueinclusoescapazdetrans- formarlosmodelosdenegociotradi- cionales. «Por ejemplo, si envías un robot a un cliente y este quiere una modificación, tienes que coger un cocheeirhastasuempresa»,comen- ta. «Perocon lanube, trasuna llama- da, se reescribe el código, se prueba en una simulación y se implanta la actualización». Las simulaciones son, a juicio de Barga, la clave de la robótica actual. «Antesdeactualizarunrobot,iRobot [fabricante de Roomba] lleva a cabo cientos de ellas», dice. «Es absoluta- mente esencial». La idea es simular virtualmentecadapiezadelhardware para probar cómo se comportará en larealidad,asícomodiseñardiferen- tes escenarios paraponer aprueba al robot en todas las condiciones posi- bles. Paraelloentraenescena la inte- ligencia artificial, enconcreto, el ma- chine learning . «Es un área que con- centramucha investigación en algu- nasdelascompañíasindustrialesmás importantes.Google, ToyotaoHon- da han publicado muchos papers sobre el asunto». Conectividad Paraque esta robótica avanzada ten- ga lugar requiere, como recuerda Barga, de una «buena conexióna in- ternet». En el añode la explosióndel 5G y del edge computing (computa- ción en el extremo de la red), los ro- bots están de enhorabuena. Un caso de uso claro: los drones. Muchas de estas naves no tripuladas se utilizan para capturar datos en zonas de difí- cil acceso o instalaciones peligrosas dondenohayconectividad.Aquítra- bajar en la punta de la red puede ser muy beneficioso. «Los drones reco- gen los datos y el dispositivo edge los reenvíaalanube,dondeyaestándis- poniblesparatodalaempresa»,espe- cifica. «Cuanta más conectividad al edge yal5G,másposibilidadesdeob- tener y procesar datos en tiempo real». ElresponsablederobóticadeAWS también recuerda otro uso «intere- sante» del 5G: su ayuda para especi- ficar una prioridad en un mensaje. «Por ejemplo, si soy un robot que comparto datos y vídeos y sufro un fallo crítico, puedo decirle al mundo que necesito ayuda», explica. Máquinas con ADN ‘abierto’ Una de las grandes apuestas de AWS es el código abierto. En aquellas primeras entre- vistas con clientes, detectaron que casi todos trabajaban con ROS, un software de código abierto de origen académico. «A las empre- sas les encantaba cómo funciona, pero como no se había diseñado para uso comercial, sino que era una plataforma de investigación, no era seguro». Junto con otros fundadores como Microsoft, Bosch o Toyota, AWS propició el lanzamiento de ROS 2, una versión profesional con todas las ventajas de la anterior. Por ejemplo, el equipo de Barga ha creado el primer modelo de amenazas de seguridad para robots.

